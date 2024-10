Handel in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.40 Prozent fester bei 5’722.59 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47.144 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.761 Prozent auf 5’743.32 Punkte an der Kurstafel, nach 5’699.94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’746.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’702.83 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.069 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5’520.07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, bei 5’537.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’263.75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 20.66 Prozent nach oben. Bei 5’767.37 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Albemarle (+ 6.33 Prozent auf 100.28 USD), VF (+ 6.25 Prozent auf 20.75 USD), Deckers Outdoor (+ 5.04 Prozent auf 164.70 USD), Discover Financial Services (+ 4.96 Prozent auf 143.13 USD) und Capital One Financial (+ 4.92 Prozent auf 152.34 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen TransDigm Group (-4.74 Prozent auf 1’351.86 USD), Equifax (-4.17 Prozent auf 281.27 USD), DR Horton (-3.37 Prozent auf 183.80 USD), Lennar (-3.32 Prozent auf 180.70 USD) und Extra Space Storage (-3.24 Prozent auf 170.60 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 23’431’625 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.126 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch