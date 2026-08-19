Handel in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.35 Prozent fester bei 7’718.35 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.273 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’721.53 Zählern und damit 0.387 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’691.76 Punkte).

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7’700.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’743.93 Punkten erreichte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.928 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’457.69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der S&P 500 7’353.61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’411.37 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.54 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 146.44 Prozent auf 155.16 USD), Estée Lauder Companies (+ 16.99 Prozent auf 98.59 USD), Merck (+ 12.01 Prozent auf 151.40 USD), Coinbase (+ 9.70 Prozent auf 160.42 USD) und Carvana (+ 8.35 Prozent auf 70.43 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Keysight Technologies (-6.53 Prozent auf 318.73 USD), Seagate Technology (-6.41 Prozent auf 845.77 USD), Teradyne (-6.17 Prozent auf 379.36 USD), Dell Technologies (-5.99 Prozent auf 440.56 USD) und Lam Research (-5.98 Prozent auf 308.30 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Moderna-Aktie aufweisen. 27’575’508 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch