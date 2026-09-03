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03.09.2026 22:33:39
Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen
Der S&P 500 verzeichnete heute Kursgewinne.
Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.06 Prozent stärker bei 7’747.71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.304 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.390 Prozent fester bei 7’696.53 Punkten, nach 7’666.60 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’686.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’756.76 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.652 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’600.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’553.68 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.09.2025, mit 6’448.26 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12.97 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 16.57 Prozent auf 124.72 USD), Coinbase (+ 10.14 Prozent auf 192.70 USD), Palantir (+ 7.71 Prozent auf 182.53 USD), ServiceNow (+ 6.49 Prozent auf 145.59 USD) und Principal Financial Group (+ 6.47 Prozent auf 118.51 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Amphenol (-48.73 Prozent auf 82.07 USD), Tyson Foods (-7.26 Prozent auf 51.76 USD), Charter A (-4.77 Prozent auf 151.38 USD), Albemarle (-4.06 Prozent auf 132.16 USD) und ConAgra Foods (-3.46 Prozent auf 15.62 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 32’294’078 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.515 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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