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16.10.2026 16:00:27
Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Das macht der S&P 500 aktuell.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.06 Prozent tiefer bei 7’739.54 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64.267 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.168 Prozent auf 7’757.09 Punkte an der Kurstafel, nach 7’744.06 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’736.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7’756.84 Einheiten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.941 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7’551.81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’533.77 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 6’629.07 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.85 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Honeywell Aerospace (+ 3.22 Prozent auf 168.36 USD), Nucor (+ 3.02 Prozent auf 262.37 USD), CarMax (+ 2.91 Prozent auf 54.15 USD), Citigroup (+ 2.82 Prozent auf 126.69 USD) und Ford Motor (+ 2.68 Prozent auf 12.64 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Datadog A (-5.31 Prozent auf 252.10 USD), Fortinet (-4.99 Prozent auf 172.83 USD), Western Digital (-4.44 Prozent auf 340.64 USD), Everpure A (-4.40 Prozent auf 127.53 USD) und Twilio A (-4.27 Prozent auf 261.73 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’679’578 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.746 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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