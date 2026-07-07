Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.45 Prozent auf 7’503.85 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.881 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.149 Prozent schwächer bei 7’526.21 Punkten, nach 7’537.43 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’536.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’478.63 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 7’383.74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’616.85 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Stand von 6’229.98 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.41 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cognizant (+ 6.21 Prozent auf 43.94 USD), Occidental Petroleum (+ 5.88 Prozent auf 51.68 USD), Gilead Sciences (+ 5.21 Prozent auf 136.36 USD), Devon Energy (+ 5.08 Prozent auf 42.41 USD) und Dow (+ 4.79 Prozent auf 28.64 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Intel (-9.66 Prozent auf 110.39 USD), Teradyne (-9.59 Prozent auf 343.11 USD), Generac (-8.54 Prozent auf 235.80 USD), Cerebras Systems (-8.02 Prozent auf 176.61 USD) und Western Digital (-7.86 Prozent auf 532.10 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’244’247 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.125 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch