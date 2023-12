Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.18 Prozent fester bei 4’651.85 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39.246 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.025 Prozent auf 4’644.86 Punkte an der Kurstafel, nach 4’643.70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4’643.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’655.38 Zähler.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wies der S&P 500 4’411.55 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 4’467.44 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 4’019.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 21.64 Prozent aufwärts. Bei 4’655.38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’794.33 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 35.33 Prozent auf 0.02 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 11.80 Prozent auf 399.96 USD), PerkinElmer (+ 5.13 Prozent auf 94.05 USD), Albemarle (+ 3.23 Prozent auf 132.07 USD) und Edwards Lifesciences (+ 3.03 Prozent auf 74.37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil First Republic Bank (-16.67 Prozent auf 0.03 USD), Pfizer (-7.98 Prozent auf 26.30 USD), Southwest Airlines (-6.29 Prozent auf 28.41 USD), Etsy (-5.62 Prozent auf 81.00 USD) und Moderna (-4.64 Prozent auf 74.42 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Pfizer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’081’906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.785 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch