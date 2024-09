Handel in New York: S&P 500 fällt nachmittags

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.02 Prozent leichter bei 5’736.86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.761 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.253 Prozent auf 5’723.67 Punkte an der Kurstafel, nach 5’738.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’724.35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’743.86 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Stand von 5’648.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, mit 5’460.48 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 4’288.05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 20.96 Prozent. 5’767.37 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell CVS Health (+ 2.67 Prozent auf 63.02 USD), FedEx (+ 2.56 Prozent auf 274.40 USD), Gap (+ 2.33 Prozent auf 21.92 USD), Perrigo Company (+ 2.11 Prozent auf 26.19 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.05 Prozent auf 488.98 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Advance Auto Parts (-4.18 Prozent auf 39.65 USD), Micron Technology (-3.77 Prozent auf 103.45 USD), Ulta Beauty (-3.69 Prozent auf 389.11 USD), General Motors (-3.57 Prozent auf 44.82 USD) und Dollar General (-3.17 Prozent auf 84.55 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’251’378 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 3.101 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 600.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch