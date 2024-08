Handel in New York: S&P 500 fällt letztendlich zurück

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.77 Prozent schwächer bei 5’199.50 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 43.253 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 1.13 Prozent stärker bei 5’299.29 Punkten, nach 5’240.03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’195.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’330.64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.939 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Wert von 5’567.19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’187.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wurde der S&P 500 mit 4’518.44 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9.63 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 33.06 Prozent auf 0.02 USD), Lumen Technologies (+ 32.60 Prozent auf 6.63 USD), Fortinet (+ 25.30 Prozent auf 69.93 USD), VF (+ 7.06 Prozent auf 17.60 USD) und Global Payments (+ 6.92 Prozent auf 99.46 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Super Micro Computer (-20.14 Prozent auf 492.70 USD), Airbnb (-13.38 Prozent auf 113.01 USD), Charles River Laboratories International (-12.60 Prozent auf 199.96 USD), SVB Financial Group (-10.00 Prozent auf 0.02 USD) und Bio-Techne (-9.51 Prozent auf 70.96 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 75’467’133 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.915 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

