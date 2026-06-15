Handel in New York: S&P 500 bewegt sich nachmittags im Plus

Um 20:01 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.77 Prozent auf 7’562.85 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60.463 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.36 Prozent auf 7’532.59 Punkte an der Kurstafel, nach 7’431.46 Punkten am Vortag.

Bei 7’577.92 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’516.75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der S&P 500 bei 7’408.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der S&P 500 bei 6’632.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der S&P 500 bei 5’976.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10.27 Prozent. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Western Digital (+ 14.52 Prozent auf 644.64 USD), DoorDash (+ 10.61 Prozent auf 166.56 USD), Micron Technology (+ 9.73 Prozent auf 1’077.08 USD), Coinbase (+ 7.65 Prozent auf 172.00 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.39 Prozent auf 549.38 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Fox (-17.65 Prozent auf 54.23 USD), Fox (-16.40 Prozent auf 49.26 USD), Fiserv (-10.14 Prozent auf 48.33 USD), Incyte (-6.40 Prozent auf 101.58 USD) und Leidos (-5.57 Prozent auf 115.36 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17’674’676 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.279 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch