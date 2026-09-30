Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Um 15:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.40 Prozent fester bei 7’701.30 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.295 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.273 Prozent auf 7’691.78 Punkte an der Kurstafel, nach 7’670.84 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7’688.99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’704.92 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.264 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’711.76 Punkten berechnet. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7’499.36 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’688.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 7.69 Prozent auf 66.22 USD), NetApp (+ 3.44 Prozent auf 216.38 USD), Intel (+ 3.03 Prozent auf 119.44 USD), Gap (+ 2.72 Prozent auf 24.18 USD) und Valero Energy (+ 2.56 Prozent auf 397.65 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-6.70 Prozent auf 181.88 USD), Moderna (-4.70 Prozent auf 193.90 USD), Northrop Grumman (-4.18 Prozent auf 483.50 USD), NRG Energy (-3.48 Prozent auf 93.79 USD) und Cencora (-3.03 Prozent auf 298.29 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3’694’742 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.859 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch