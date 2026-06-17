Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.21 Prozent schwächer bei 7’420.10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.445 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.130 Prozent auf 7’521.09 Punkte an der Kurstafel, nach 7’511.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7’402.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’532.17 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 1.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 7’408.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6’716.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’982.72 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.19 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 11.55 Prozent auf 61.80 USD), Robinhood (+ 8.78 Prozent auf 105.20 USD), Vertiv (+ 6.00 Prozent auf 317.58 USD), Western Digital (+ 4.56 Prozent auf 712.13 USD) und Applied Materials (+ 4.35 Prozent auf 592.92 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Carvana (-10.25 Prozent auf 62.86 USD), CarMax (-8.98 Prozent auf 47.43 USD), EchoStar A (-7.66 Prozent auf 111.70 USD), Equifax (-7.35 Prozent auf 154.84 USD) und AppLovin (-6.93 Prozent auf 479.49 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 37’741’072 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.429 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12.64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch