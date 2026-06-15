Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.65 Prozent stärker bei 7’554.29 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 60.463 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.36 Prozent auf 7’532.59 Punkte an der Kurstafel, nach 7’431.46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’516.75 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’577.92 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 7’408.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 6’632.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 5’976.97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.15 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Western Digital (+ 16.10 Prozent auf 653.53 USD), DoorDash (+ 11.63 Prozent auf 168.09 USD), Micron Technology (+ 10.84 Prozent auf 1’087.99 USD), Seagate Technology (+ 9.43 Prozent auf 1’018.80 USD) und Carvana (+ 7.49 Prozent auf 68.90 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Fox (-16.84 Prozent auf 54.76 USD), Fox (-15.22 Prozent auf 49.96 USD), Fiserv (-10.91 Prozent auf 47.91 USD), Leidos (-6.19 Prozent auf 114.60 USD) und Truist Financial (-6.16 Prozent auf 48.48 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 41’882’534 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.279 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch