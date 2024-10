Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.40 Prozent auf 5’864.67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49.056 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.390 Prozent auf 5’864.23 Punkte an der Kurstafel, nach 5’841.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5’846.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’872.17 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.598 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 18.09.2024, einen Wert von 5’618.26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’544.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’314.60 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23.65 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’878.46 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Netflix (+ 11.09 Prozent auf 763.89 USD), Lamb Weston (+ 10.17 Prozent auf 78.22 USD), Intuitive Surgical (+ 10.01 Prozent auf 521.15 USD), Lumen Technologies (+ 9.06 Prozent auf 6.74 USD) und DexCom (+ 4.07 Prozent auf 72.38 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil CVS Health (-5.23 Prozent auf 60.34 USD), The Cigna Group Registered (-4.85 Prozent auf 336.00 USD), Schlumberger (-4.71 Prozent auf 41.92 USD), Archer Daniels Midland (-3.80 Prozent auf 56.40 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3.15 Prozent auf 483.00 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 38’398’110 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3.249 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch