Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen mittags zu

Am Mittwoch springt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 1.58 Prozent auf 5’522.37 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.087 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.33 Prozent stärker bei 5’508.87 Punkten in den Handel, nach 5’436.44 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’534.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’493.75 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.837 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 5’460.48 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’035.69 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 4’588.96 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16.44 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit NVIDIA (+ 11.81 Prozent auf 115.98 USD), Caesars Entertainment (+ 10.11 Prozent auf 40.63 USD), Arista Networks (+ 9.78 Prozent auf 341.87 USD), BorgWarner (+ 9.43 Prozent auf 35.51 USD) und Broadcom (+ 9.27 Prozent auf 156.83 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Humana (-8.48 Prozent auf 370.23 USD), The Western Union Company (-7.63 Prozent auf 11.98 USD), Verisk Analytics A (-7.52 Prozent auf 264.48 USD), Skyworks Solutions (-6.41 Prozent auf 110.15 USD) und CDW (-5.88 Prozent auf 218.80 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 38’472’632 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.092 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

