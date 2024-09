Handel in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag geht es im S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 1.80 Prozent auf 5’546.79 Punkte nach unten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46.354 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.583 Prozent auf 5’615.45 Punkte an der Kurstafel, nach 5’648.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’546.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’623.89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’346.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’283.40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der S&P 500 auf 4’515.77 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 16.95 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’669.67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Under Armour (+ 5.72 Prozent auf 8.13 USD), DexCom (+ 5.41 Prozent auf 73.09 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (+ 5.35 Prozent auf 56.86 USD), Under Armour (+ 4.96 Prozent auf 7.83 USD) und Ulta Beauty (+ 3.89 Prozent auf 366.55 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-22.31 Prozent auf 0.01 USD), Lumen Technologies (-8.67 Prozent auf 4.80 USD), KLA-Tencor (-8.67 Prozent auf 748.42 USD), Monolithic Power Systems (-8.28 Prozent auf 857.29 USD) und Teradyne (-7.97 Prozent auf 125.83 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’502’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.149 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

