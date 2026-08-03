Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1.90 Prozent auf 25’855.71 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.311 Prozent auf 25’452.66 Punkte an der Kurstafel, nach 25’373.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’872.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25’420.35 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’832.67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’114.44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20’650.13 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.28 Prozent nach oben. 27’190.21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 13.06 Prozent auf 68.32 USD), inTest (+ 12.10 Prozent auf 13.80 USD), Myriad Genetics (+ 8.22 Prozent auf 3.10 USD), Integra LifeSciences (+ 7.93 Prozent auf 17.97 USD) und Americas Car-Mart (+ 7.84 Prozent auf 3.44 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Monolithic Power Systems (-7.11 Prozent auf 1’324.68 USD), Compugen (-6.17 Prozent auf 2.21 USD), Nissan Motor (-4.94 Prozent auf 2.08 USD), eBay (-4.54 Prozent auf 108.83 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (-2.97 Prozent auf 33.97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11’426’272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.215 Bio. Euro den grössten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 18.35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch