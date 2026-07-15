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NASDAQ Composite-Performance 15.07.2026 22:33:57

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels stärker

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels stärker

Für den NASDAQ Composite ging es schlussendlich aufwärts.

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Schlussendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.62 Prozent auf 26’269.23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.591 Prozent stärker bei 26’261.18 Punkten in den Handel, nach 26’107.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26’316.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’041.13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.693 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Wert von 26’683.94 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 24’016.02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20’677.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.06 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AngioDynamics (+ 11.31 Prozent auf 14.47 USD), SMC (+ 10.12 Prozent auf 476.83 USD), American Eagle Outfitters (+ 7.80 Prozent auf 17.41 USD), Blackbaud (+ 5.52 Prozent auf 31.55 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.51 Prozent auf 13.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Erie Indemnity (-11.86 Prozent auf 210.19 USD), Microvision (-9.95 Prozent auf 0.31 USD), Methode Electronics (-9.53 Prozent auf 15.76 USD), AXT (-7.21 Prozent auf 53.42 USD) und NetApp (-7.13 Prozent auf 162.10 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’545’797 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.306 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 17.54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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