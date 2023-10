Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.35 Prozent auf 13’236.01 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.256 Prozent höher bei 13’092.92 Punkten, nach 13’059.47 Punkten am Vortag.

Bei 13’072.51 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 13’258.76 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.136 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14’031.81 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13’816.77 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, bei 11’176.41 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 27.43 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Bio Medica (+ 100.00 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (+ 13.64 Prozent auf 0.25 CHF), Innodata (+ 5.66 Prozent auf 8.40 USD), Computer Programs and Systems (+ 5.57 Prozent auf 16.88 USD) und AXT (+ 5.00 Prozent auf 2.52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ebix (-15.78 Prozent auf 6.94 USD), Dixie Group (-9.50 Prozent auf 0.65 USD), Evercel (-8.00 Prozent auf 0.92 USD), NetScout Systems (-7.02 Prozent auf 26.10 USD) und Geospace Technologies (-6.85 Prozent auf 11.83 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’387’479 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.597 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.64 erwartet. Mit 14.96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

