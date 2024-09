Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester

Am Mittwoch ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 18’082.21 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.134 Prozent auf 18’050.36 Punkte an der Kurstafel, nach 18’074.52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18’040.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’155.03 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.485 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der NASDAQ Composite 17’877.79 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17’717.65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2023, den Wert von 13’271.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 22.46 Prozent aufwärts. Bei 18’671.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’477.57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ultra Clean (+ 11.47 Prozent auf 38.18 USD), Donegal Group B (+ 6.96 Prozent auf 13.37 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6.33 Prozent auf 5.04 USD), Microvision (+ 6.19 Prozent auf 1.20 USD) und Nortech Systems (+ 5.09 Prozent auf 12.19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SIGA Technologies (-15.73 Prozent auf 6.75 USD), Sangamo Therapeutics (-7.64 Prozent auf 0.86 USD), Comtech Telecommunications (-7.40 Prozent auf 4.13 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.47 Prozent auf 4.34 USD) und Amgen (-5.46 Prozent auf 312.86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 46’591’932 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.076 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Ebix-Aktie verzeichnet mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

