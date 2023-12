Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Montag steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.13 Prozent im Minus bei 14’144.00 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.953 Prozent auf 14’168.66 Punkte an der Kurstafel, nach 14’305.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14’058.52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’184.05 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 13’478.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14’031.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, bei 11’461.50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 36.17 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 33.87 Prozent auf 2.49 USD), Trinity Biotech (+ 12.76 Prozent auf 0.54 USD), ADTRAN (+ 10.33 Prozent auf 6.09 USD), Agenus (+ 7.79 Prozent auf 0.84 USD) und Nortech Systems (+ 6.82 Prozent auf 9.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Rambus (-7.49 Prozent auf 63.77 USD), Geron (-4.77 Prozent auf 1.90 USD), Myriad Genetics (-4.21 Prozent auf 18.42 USD), Lifetime Brands (-4.15 Prozent auf 6.23 USD) und Daktronics (-4.14 Prozent auf 10.42 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’423’728 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.740 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 43.43 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

