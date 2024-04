Handel in New York: NASDAQ Composite verliert mittags

Am Freitag verliert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1.27 Prozent auf 15’402.80 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.349 Prozent schwächer bei 15’547.10 Punkten, nach 15’601.50 Punkten am Vortag.

Bei 15’399.87 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15’576.70 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 5.37 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.03.2024, den Stand von 16’166.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15’310.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 12’157.23 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4.31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ebix (+ 7.14 Prozent auf 0.68 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6.82 Prozent auf 0.52 USD), Cumulus Media A (+ 5.73 Prozent auf 2.95 USD), Fifth Third Bancorp (+ 5.41 Prozent auf 36.07 USD) und LSI Industries (+ 4.79 Prozent auf 14.66 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Netflix (-8.38 Prozent auf 559.40 USD), Integra LifeSciences (-7.15 Prozent auf 29.37 USD), SMC (-5.69 Prozent auf 76’700.00 JPY), Harvard Bioscience (-3.78 Prozent auf 3.82 USD) und AXT (-3.74 Prozent auf 2.83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’632’990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.875 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch