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28.10.2026 16:00:47
Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Abschläge
Der NASDAQ Composite verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.15 Prozent auf 26’437.91 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.241 Prozent auf 26’541.61 Punkte an der Kurstafel, nach 26’477.81 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’428.26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’582.01 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.58 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’820.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24’876.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’827.49 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultralife Batteries (+ 145.44 Prozent auf 15.61 USD), Ultra Clean (+ 8.29 Prozent auf 55.75 USD), AXT (+ 5.39 Prozent auf 61.37 USD), Manhattan Associates (+ 5.22 Prozent auf 246.19 USD) und Cogent Communications (+ 4.82 Prozent auf 7.83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Geron (-19.87 Prozent auf 0.92 USD), F5 Networks (-17.93 Prozent auf 377.01 USD), Landstar System (-15.46 Prozent auf 142.69 USD), Logitech (-10.62 Prozent auf 99.95 USD) und Blackbaud (-6.76 Prozent auf 50.07 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 8’254’020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.724 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.00 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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