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28.10.2026 22:33:32
Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne
Der NASDAQ Composite befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.
Letztendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.27 Prozent auf 26’549.85 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.241 Prozent höher bei 26’541.61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’477.81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’414.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’587.34 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2.01 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 26’820.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24’876.91 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 23’827.49 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.26 Prozent zu Buche. Bei 27’722.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultralife Batteries (+ 145.44 Prozent auf 15.61 USD), Oracle (+ 10.73 Prozent auf 144.54 USD), AXT (+ 10.56 Prozent auf 64.38 USD), inTest (+ 10.12 Prozent auf 16.22 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 9.77 Prozent auf 8.99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil F5 Networks (-20.43 Prozent auf 365.53 USD), Landstar System (-17.76 Prozent auf 138.80 USD), Geron (-15.78 Prozent auf 0.97 USD), Logitech (-12.12 Prozent auf 98.27 USD) und Werner Enterprises (-7.66 Prozent auf 27.13 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27’349’719 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.724 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.75 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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