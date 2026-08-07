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NASDAQ Composite aktuell 07.08.2026 22:34:09

Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne

Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne

Der NASDAQ Composite befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

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Letztendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.30 Prozent auf 26’690.62 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.707 Prozent höher bei 26’534.66 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’348.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’478.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’712.62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4.86 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 25’818.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’806.20 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 21’242.70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.87 Prozent zu Buche. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultralife Batteries (+ 19.36 Prozent auf 6.35 USD), AXT (+ 17.84 Prozent auf 88.58 USD), SpaceX (+ 15.83 Prozent auf 133.11 USD), Microchip Technology (+ 13.89 Prozent auf 84.69 USD) und Dorel Industries (+ 13.06 Prozent auf 1.10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-14.22 Prozent auf 5.85 USD), Cogent Communications (-9.07 Prozent auf 9.92 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.97 Prozent auf 12.12 USD), ESCO Technologies (-6.80 Prozent auf 305.72 USD) und Akamai (-6.76 Prozent auf 110.54 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 54’975’201 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.23 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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