Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ Composite aktuell
|
07.08.2026 22:34:09
Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne
Der NASDAQ Composite befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.
Letztendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.30 Prozent auf 26’690.62 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.707 Prozent höher bei 26’534.66 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’348.35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’478.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’712.62 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4.86 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 25’818.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’806.20 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 21’242.70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.87 Prozent zu Buche. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultralife Batteries (+ 19.36 Prozent auf 6.35 USD), AXT (+ 17.84 Prozent auf 88.58 USD), SpaceX (+ 15.83 Prozent auf 133.11 USD), Microchip Technology (+ 13.89 Prozent auf 84.69 USD) und Dorel Industries (+ 13.06 Prozent auf 1.10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-14.22 Prozent auf 5.85 USD), Cogent Communications (-9.07 Prozent auf 9.92 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.97 Prozent auf 12.12 USD), ESCO Technologies (-6.80 Prozent auf 305.72 USD) und Akamai (-6.76 Prozent auf 110.54 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 54’975’201 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.23 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
|
07.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)