Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.46 Prozent auf 18’271.86 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.107 Prozent auf 18’207.97 Punkte an der Kurstafel, nach 18’188.59 Punkten am Vortag.

Bei 18’281.13 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’170.42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.02.2025, bei 19’026.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20’031.13 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 25.03.2024, bei 16’384.47 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.23 Prozent ein. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’118.61 Punkten. Bei 17’238.24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 5.05 Prozent auf 6.87 USD), Dorel Industries (+ 4.40 Prozent auf 1.78 USD), CRESUD (+ 2.79 Prozent auf 11.42 USD), Ceragon Networks (+ 2.73 Prozent auf 2.63 USD) und US Global Investors (+ 2.61 Prozent auf 2.36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Lifetime Brands (-7.38 Prozent auf 5.02 USD), Nissan Motor (-6.87 Prozent auf 2.71 USD), Comtech Telecommunications (-6.50 Prozent auf 1.87 USD), Cogent Communications (-6.25 Prozent auf 63.89 USD) und Microvision (-6.17 Prozent auf 1.52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’113’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.041 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.44 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

