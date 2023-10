Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich Verluste in Höhe von 1.87 Prozent auf 13’059.47 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.587 Prozent auf 13’229.68 Punkte an der Kurstafel, nach 13’307.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’008.60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13’280.04 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14’031.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’816.77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der NASDAQ Composite 10’815.43 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 25.73 Prozent zu Buche. Bei 14’446.55 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10’265.04 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 22.22 Prozent auf 0.22 CHF), Dixie Group (+ 4.35 Prozent auf 0.72 USD), Cogent Communications (+ 3.30 Prozent auf 61.33 USD), PCTEL (+ 2.75 Prozent auf 4.49 USD) und Synaptics (+ 2.67 Prozent auf 90.32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil American Bio Medica (-59.12 Prozent auf 0.00 USD), Innodata (-11.86 Prozent auf 7.95 USD), Cutera (-11.63 Prozent auf 4.71 USD), Trinity Biotech (-11.63 Prozent auf 0.66 USD) und Sify (-8.70 Prozent auf 1.68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’744’559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2.593 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.96 Prozent gelockt.

