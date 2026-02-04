Handel in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Am Mittwoch gab der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1.51 Prozent auf 22’904.58 Punkte nach. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.164 Prozent leichter bei 23’217.02 Punkten, nach 23’255.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’684.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23’270.07 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23’235.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’348.64 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, bei 19’654.02 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.42 Prozent. Bei 23’988.26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’684.51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Silicon Laboratories (+ 48.89 Prozent auf 203.41 USD), Powell Industries (+ 16.34 Prozent auf 527.30 USD), Columbia Sportswear (+ 14.44 Prozent auf 65.69 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10.27 Prozent auf 1.61 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 9.89 Prozent auf 208.54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Innodata (-13.44 Prozent auf 47.08 USD), Comtech Telecommunications (-11.54 Prozent auf 5.29 USD), Geospace Technologies (-11.31 Prozent auf 16.00 USD), TTM Technologies (-10.55 Prozent auf 96.22 USD) und Amtech Systems (-10.51 Prozent auf 15.75 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 63’493’533 Aktien gehandelt. Mit 3.811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.40 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

