Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’960 0.3%  Bitcoin 56’815 -3.2%  Dollar 0.7770 0.2%  Öl 68.6 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Microsoft951692Holcim1221405Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539SAP345952Sika41879292
Top News
Alternative zum Tagesgeldkonto? So sinnvoll sind Tagesgeld-ETFs
Snap-Aktie steigt: Snapchat-Mutter kann in Q4 kleinen Gewinn verzeichnen
Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt
Arm-Aktie dennoch schwächer: Umsatz steigt über Milliardenschwelle
QUALCOMM-Aktie schwach: Umsatz und Gewinn steigen unterhalb der Erwartungen
Suche...

Commercial Vehicle Group Aktie 1868940 / US2026081057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Fokus 04.02.2026 22:34:00

Handel in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Handel in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

So bewegte sich der NASDAQ Composite letztendlich.

Columbia Sportswear
51.10 CHF 16.32%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch gab der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1.51 Prozent auf 22’904.58 Punkte nach. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.164 Prozent leichter bei 23’217.02 Punkten, nach 23’255.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’684.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23’270.07 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23’235.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’348.64 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, bei 19’654.02 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.42 Prozent. Bei 23’988.26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’684.51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Silicon Laboratories (+ 48.89 Prozent auf 203.41 USD), Powell Industries (+ 16.34 Prozent auf 527.30 USD), Columbia Sportswear (+ 14.44 Prozent auf 65.69 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10.27 Prozent auf 1.61 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 9.89 Prozent auf 208.54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Innodata (-13.44 Prozent auf 47.08 USD), Comtech Telecommunications (-11.54 Prozent auf 5.29 USD), Geospace Technologies (-11.31 Prozent auf 16.00 USD), TTM Technologies (-10.55 Prozent auf 96.22 USD) und Amtech Systems (-10.51 Prozent auf 15.75 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 63’493’533 Aktien gehandelt. Mit 3.811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.40 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com