Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.71 Prozent tiefer bei 17’732.60 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.182 Prozent fester bei 17’891.10 Punkten, nach 17’858.68 Punkten am Vortag.

Bei 17’723.83 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18’035.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.523 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 17’019.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’379.46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13’591.75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 20.09 Prozent aufwärts. 18’035.00 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nektar Therapeutics (+ 8.77 Prozent auf 1.24 USD), Dorel Industries (+ 7.75 Prozent auf 6.95 CAD), Taylor Devices (+ 7.25 Prozent auf 44.98 USD), Independent Bank (+ 6.11 Prozent auf 50.72 USD) und Heritage Commerce (+ 5.97 Prozent auf 8.70 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Escalon Medical (-12.50 Prozent auf 0.14 USD), Sangamo Therapeutics (-10.11 Prozent auf 0.36 USD), MicroStrategy (-9.70 Prozent auf 1’377.48 USD), Intevac (-8.53 Prozent auf 3.86 USD) und Ebix (-8.16 Prozent auf 0.09 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 72’718’965 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.142 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

