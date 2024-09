Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2.17 Prozent auf 17’395.53 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.209 Prozent auf 17’061.41 Punkte an der Kurstafel, nach 17’025.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17’420.23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’787.84 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3.33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’745.30 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.06.2024, einen Stand von 17’343.55 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 13’917.89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17.81 Prozent aufwärts. Bei 18’671.07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Modine Manufacturing (+ 14.27 Prozent auf 108.10 USD), Comtech Telecommunications (+ 12.63 Prozent auf 3.30 USD), 3D Systems (+ 11.73 Prozent auf 2.19 USD), FreightCar America (+ 10.76 Prozent auf 9.47 USD) und EXACT Sciences (+ 9.83 Prozent auf 64.12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-6.49 Prozent auf 46.96 USD), Microvision (-6.48 Prozent auf 1.01 USD), Donegal Group B (-5.77 Prozent auf 12.91 USD), Cutera (-4.40 Prozent auf 0.69 USD) und Sify (-4.02 Prozent auf 0.43 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 82’827’319 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.042 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch