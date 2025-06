Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.51 Prozent auf 19’447.41 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.477 Prozent fester bei 19’639.41 Punkten in den Freitagshandel, nach 19’546.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 19’696.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’380.58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.529 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19’142.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’691.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’721.59 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0.864 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Geospace Technologies (+ 35.02 Prozent auf 11.49 USD), Donegal Group B (+ 10.23 Prozent auf 19.40 USD), Harvard Bioscience (+ 9.00 Prozent auf 0.53 USD), Comtech Telecommunications (+ 7.73 Prozent auf 2.23 USD) und Innodata (+ 6.26 Prozent auf 49.23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Microvision (-8.80 Prozent auf 1.14 USD), Sangamo Therapeutics (-6.84 Prozent auf 0.46 USD), 3D Systems (-6.80 Prozent auf 1.37 USD), PetMed Express (-5.26 Prozent auf 3.24 USD) und Ballard Power (-5.00 Prozent auf 1.52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 83’945’918 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.101 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.21 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch