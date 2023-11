Handel in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 14’241.02 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.081 Prozent auf 14’239.31 Punkte an der Kurstafel, nach 14’250.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 14’205.24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’305.71 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 27.10.2023, den Stand von 12’643.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13’590.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11’226.36 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 37.10 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 14’446.55 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’265.04 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit EMCORE (+ 13.45 Prozent auf 0.45 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9.79 Prozent auf 16.82 USD), Dixie Group (+ 9.72 Prozent auf 0.66 USD), Geospace Technologies (+ 4.87 Prozent auf 12.71 USD) und American Eagle Outfitters (+ 3.48 Prozent auf 17.23 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-16.68 Prozent auf 0.10 USD), Nektar Therapeutics (-9.09 Prozent auf 0.45 USD), Cutera (-7.65 Prozent auf 1.81 USD), Ebix (-7.10 Prozent auf 4.32 USD) und Ultralife Batteries (-5.58 Prozent auf 7.11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’280’677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.699 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

2023 hat die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42.95 Prozent bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

