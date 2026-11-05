Handel in New York: NASDAQ Composite mittags unter Druck

Am Donnerstag verliert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 4.30 Prozent auf 24’629.96 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.693 Prozent schwächer bei 25’558.11 Punkten, nach 25’736.51 Punkten am Vortag.

Bei 24’262.14 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25’559.03 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.79 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 27’477.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’363.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23’499.80 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 10.32 Prozent auf 1.39 USD), Inter Parfums (+ 8.99 Prozent auf 134.68 USD), Myriad Genetics (+ 5.07 Prozent auf 6.33 USD), Erie Indemnity (+ 4.51 Prozent auf 292.60 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 3.96 Prozent auf 22.32 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-31.44 Prozent auf 1.81 USD), Cogent Communications (-22.39 Prozent auf 5.27 USD), AXT (-19.27 Prozent auf 38.38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-17.31 Prozent auf 2.34 USD) und Steven Madden (-17.15 Prozent auf 38.93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’910’664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch