NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
05.11.2026 18:00:14
Handel in New York: NASDAQ Composite mittags unter Druck
Der NASDAQ Composite stürzt am Donnerstag tief ins Minus.
Am Donnerstag verliert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 4.30 Prozent auf 24’629.96 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.693 Prozent schwächer bei 25’558.11 Punkten, nach 25’736.51 Punkten am Vortag.
Bei 24’262.14 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25’559.03 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.79 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 27’477.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’363.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23’499.80 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 10.32 Prozent auf 1.39 USD), Inter Parfums (+ 8.99 Prozent auf 134.68 USD), Myriad Genetics (+ 5.07 Prozent auf 6.33 USD), Erie Indemnity (+ 4.51 Prozent auf 292.60 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 3.96 Prozent auf 22.32 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-31.44 Prozent auf 1.81 USD), Cogent Communications (-22.39 Prozent auf 5.27 USD), AXT (-19.27 Prozent auf 38.38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-17.31 Prozent auf 2.34 USD) und Steven Madden (-17.15 Prozent auf 38.93 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’910’664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
3D Systems am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24’579.42
|1.09%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.