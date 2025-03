Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.43 Prozent auf 18’147.27 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.218 Prozent schwächer bei 18’029.85 Punkten, nach 18’069.26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17’768.59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’228.18 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4.10 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 07.02.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19’523.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Stand von 19’859.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16’273.38 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.88 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17’768.59 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Expeditors International of Washington (+ 5.86 Prozent auf 127.82 USD), Modine Manufacturing (+ 4.80 Prozent auf 79.71 USD), OraSure Technologies (+ 4.68 Prozent auf 3.47 USD), Neogen (+ 4.61 Prozent auf 10.44 USD) und AXT (+ 4.52 Prozent auf 1.62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen ADTRAN (-10.44 Prozent auf 8.17 EUR), Methode Electronics (-9.17 Prozent auf 6.34 USD), Costco Wholesale (-7.02 Prozent auf 954.54 USD), Comtech Telecommunications (-5.49 Prozent auf 1.64 USD) und Microvision (-5.11 Prozent auf 1.12 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43’510’014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.261 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11.28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch