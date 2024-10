Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 17’925.12 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.241 Prozent auf 17’867.12 Punkte an der Kurstafel, nach 17’910.36 Punkten am Vortag.

Bei 17’978.57 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17’767.79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.801 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’713.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’028.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13’307.77 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 21.40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18’671.07 Punkte. Bei 14’477.57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 7.54 Prozent auf 12.70 USD), CIENA (+ 7.44 Prozent auf 66.02 USD), Nissan Motor (+ 7.41 Prozent auf 2.90 USD), Ultralife Batteries (+ 5.74 Prozent auf 9.77 USD) und 3D Systems (+ 5.62 Prozent auf 2.82 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Dixie Group (-22.04 Prozent auf 0.53 USD), Resources Connection (-11.83 Prozent auf 8.35 USD), Cutera (-5.30 Prozent auf 0.75 USD), Upbound Group (-4.77 Prozent auf 28.36 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4.29 Prozent auf 25.00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36’934’263 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.202 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch