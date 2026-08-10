Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.32 Prozent auf 26’605.36 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.038 Prozent schwächer bei 26’680.44 Punkten in den Montagshandel, nach 26’690.62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26’724.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’548.26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’281.61 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 26’247.08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 21’450.02 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14.50 Prozent aufwärts. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Patterson-UTI Energy (+ 11.35 Prozent auf 10.99 USD), Ultralife Batteries (+ 9.29 Prozent auf 6.94 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 7.95 Prozent auf 68.88 USD), Cerus (+ 7.23 Prozent auf 2.52 USD) und SMC (+ 6.51 Prozent auf 485.00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ceva (-17.46 Prozent auf 31.92 USD), AXT (-16.67 Prozent auf 73.81 USD), Park-Ohio (-8.86 Prozent auf 47.86 USD), Commercial Vehicle Group (-8.82 Prozent auf 3.31 USD) und Monro Muffler Brake (-7.62 Prozent auf 11.76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’788’985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch