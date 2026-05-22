Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Am Freitag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 26’343.97 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.336 Prozent auf 26’381.56 Punkte an der Kurstafel, nach 26’293.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’309.80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’504.55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.207 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’657.57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, mit 22’886.07 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’925.73 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.38 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’707.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Harmonic (+ 19.69 Prozent auf 15.20 USD), BlackBerry (+ 18.95 Prozent auf 7.91 USD), AXT (+ 16.37) Prozent auf 140.83 USD), IMAX (+ 15.47 Prozent auf 39.12 USD) und Comtech Telecommunications (+ 13.78 Prozent auf 4.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Richardson Electronics (-4.72 Prozent auf 17.55 USD), Take Two (-4.42 Prozent auf 227.55 USD), Innodata (-3.10 Prozent auf 95.48 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.01 Prozent auf 159.89 USD) und Roivant Sciences (-2.98 Prozent auf 29.96 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’156’105 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.659 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch