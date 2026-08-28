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28.08.2026 22:34:00
Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Der NASDAQ Composite verzeichnete am fünften Tag der Woche Verluste.
Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.52 Prozent schwächer bei 26’402.42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.096 Prozent tiefer bei 26’515.99 Punkten in den Handel, nach 26’541.35 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’700.68 Punkte, das Tagestief hingegen 26’359.27 Zähler.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24’876.91 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 26’917.47 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 21’705.16 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Monro Muffler Brake (+ 5.80 Prozent auf 12.96 USD), Donegal Group B (+ 4.02 Prozent auf 24.60 USD), Amazon (+ 3.97 Prozent auf 266.43 USD), Nice Systems (+ 3.56 Prozent auf 108.84 USD) und Americas Car-Mart (+ 3.03 Prozent auf 2.38 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AXT (-12.39 Prozent auf 58.63 USD), Photronics (-8.36 Prozent auf 27.73 USD), FormFactor (-7.74 Prozent auf 101.70 USD), Amkor Technology (-7.46 Prozent auf 47.88 USD) und Ultra Clean (-7.05 Prozent auf 69.48 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49’222’160 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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