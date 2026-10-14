Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.81 Prozent auf 26’983.03 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.635 Prozent auf 27’031.64 Punkte an der Kurstafel, nach 27’204.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26’976.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27’134.29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.35 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’186.41 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Wert von 26’107.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’521.70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16.13 Prozent zu Buche. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elbit Systems (+ 6.49 Prozent auf 710.98 USD), Nissan Motor (+ 5.71 Prozent auf 1.85 USD), Take Two (+ 2.79 Prozent auf 205.90 USD), Repligen (+ 2.75 Prozent auf 180.24 USD) und Amgen (+ 2.46 Prozent auf 423.00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Cogent Communications (-8.28 Prozent auf 7.86 USD), Donegal Group B (-8.07 Prozent auf 16.85 USD), SMC (-6.57 Prozent auf 436.39 USD), Oracle (-6.45 Prozent auf 133.96 USD) und inTest (-5.87 Prozent auf 13.64 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 3’178’782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch