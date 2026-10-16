Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2.08 Prozent auf 26’157.12 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.225 Prozent leichter bei 26’652.98 Punkten, nach 26’713.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’150.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’674.66 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25’978.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25’881.95 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 22’562.54 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.57 Prozent zu. Bei 27’722.75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AmeriServ Financial (+ 4.26 Prozent auf 4.65 USD), Century Aluminum (+ 3.98 Prozent auf 35.56 USD), Harmonic (+ 3.69 Prozent auf 10.97 USD), Independent Bank (+ 3.18 Prozent auf 79.53 USD) und Ceragon Networks (+ 2.48 Prozent auf 2.07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-17.04 Prozent auf 1.12 USD), AXT (-9.48 Prozent auf 52.42 USD), Nortech Systems (-9.30 Prozent auf 9.36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.22 Prozent auf 137.34 USD) und Comtech Telecommunications (-7.59 Prozent auf 1.34 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’080’151 Aktien gehandelt. Mit 4.746 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Century Aluminum-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18.81 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch