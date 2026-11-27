Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.76 Prozent höher bei 23’765.24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.58 Prozent auf 23’958.46 Punkte an der Kurstafel, nach 23’585.80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23’726.11 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’961.28 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.08 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’477.81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’541.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’214.69 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.28 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 9.76 Prozent auf 0.28 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7.49 Prozent auf 2.01 USD), CRESUD (+ 7.43 Prozent auf 8.82 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6.86 Prozent auf 28.49 USD) und Century Aluminum (+ 5.11 Prozent auf 31.04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-13.69 Prozent auf 0.30 USD), Vertex Pharmaceuticals (-10.47 Prozent auf 505.07 USD), PetMed Express (-5.21 Prozent auf 0.85 USD), inTest (-3.87 Prozent auf 10.69 USD) und Compugen (-3.83 Prozent auf 1.89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’470’748 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.708 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

2026 präsentiert die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 22.90 Prozent.

Redaktion finanzen.ch