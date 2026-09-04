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Kursverlauf 04.09.2026 16:00:45

Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.13 Prozent fester bei 26’619.72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.014 Prozent stärker bei 26’587.90 Punkten in den Handel, nach 26’584.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’554.32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’620.85 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.991 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’584.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’830.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’707.69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14.56 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 8.32 Prozent auf 16.60 USD), TTM Technologies (+ 5.18 Prozent auf 121.37 USD), AXT (+ 5.16 Prozent auf 59.10 USD), KLA (+ 5.10 Prozent auf 181.76 USD) und Ultra Clean (+ 4.99 Prozent auf 69.91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Adobe (-7.15 Prozent auf 265.32 USD), Autodesk (-6.84 Prozent auf 221.27 USD), Donegal Group B (-5.51 Prozent auf 23.15 USD), SMC (-5.48 Prozent auf 410.21 USD) und US Global Investors (-4.59 Prozent auf 3.12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’311’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.651 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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