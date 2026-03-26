Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 2.38 Prozent auf 21’408.08 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.08 Prozent auf 21’693.17 Punkte an der Kurstafel, nach 21’929.83 Punkten am Vortag.

Bei 21’823.58 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’395.77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.67 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’878.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’593.10 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 17’899.01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 7.87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’395.77 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 5.80 Prozent auf 17.50 USD), Geospace Technologies (+ 5.43 Prozent auf 12.23 USD), ADTRAN (+ 4.96 Prozent auf 11.21 EUR), Cirrus Logic (+ 3.75 Prozent auf 148.69 USD) und Erie Indemnity (+ 3.04 Prozent auf 243.26 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-30.43 Prozent auf 1.00 USD), AXT (-13.13 Prozent auf 58.51 USD), CIENA (-11.36 Prozent auf 387.99 USD), TTM Technologies (-11.18 Prozent auf 95.93 USD) und Powell Industries (-10.29 Prozent auf 524.39 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 52’937’481 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.759 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2.00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch