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19.08.2026 18:00:44
Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag stärker
Der NASDAQ Composite verbucht derzeit Zuwächse.
Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.34 Prozent auf 26’379.91 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.396 Prozent auf 26’393.89 Punkte an der Kurstafel, nach 26’289.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’185.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’420.57 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1.51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’520.24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’870.71 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’314.95 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.53 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13.75 Prozent auf 105.24 USD), Royal Gold (+ 7.72 Prozent auf 248.23 USD), Myriad Genetics (+ 5.75) Prozent auf 3.04 USD), IMAX (+ 5.44 Prozent auf 53.30 USD) und Salesforce (+ 5.36 Prozent auf 206.66 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-9.01 Prozent auf 22.51 USD), Amtech Systems (-9.00 Prozent auf 15.36 USD), AXT (-8.33 Prozent auf 75.45 USD), Ultra Clean (-7.03 Prozent auf 76.07 USD) und TTM Technologies (-6.67 Prozent auf 117.32 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’499’584 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.696 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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