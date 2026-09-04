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Kursentwicklung 04.09.2026 20:03:20

Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer

Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer

Anleger in New York treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.47 Prozent schwächer bei 26’459.32 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.014 Prozent auf 26’587.90 Punkte an der Kurstafel, nach 26’584.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26’444.84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’628.58 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.382 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’584.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der NASDAQ Composite 26’830.96 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Stand von 21’707.69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 12.93 Prozent auf 38.80 USD), AXT (+ 8.90 Prozent auf 61.20 USD), Ultra Clean (+ 8.57 Prozent auf 72.30 USD), TTM Technologies (+ 7.08 Prozent auf 123.56 USD) und KLA (+ 7.06 Prozent auf 185.15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Autodesk (-8.22 Prozent auf 218.00 USD), Adobe (-5.99 Prozent auf 268.64 USD), Synopsys (-5.71 Prozent auf 392.54 USD), Donegal Group B (-4.53 Prozent auf 23.39 USD) und Netflix (-4.42 Prozent auf 79.02 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’050’553 Aktien gehandelt. Mit 4.651 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 18.58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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