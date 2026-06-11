Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.77 Prozent auf 25’615.76 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.557 Prozent fester bei 25’309.78 Punkten, nach 25’169.50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’677.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’109.39 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.72 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’274.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’716.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’615.88 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.24 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Hooker Furniture (+ 21.41 Prozent auf 14.97 USD), Americas Car-Mart (+ 13.08 Prozent auf 2.68 USD), Amtech Systems (+ 12.43 Prozent auf 21.71 USD), Astronics (+ 11.85 Prozent auf 92.10 USD) und Lam Research (+ 11.54 Prozent auf 358.93 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Oracle (-11.56 Prozent auf 178.00 USD), Donegal Group B (-9.60 Prozent auf 16.67 USD), Ballard Power (-5.37 Prozent auf 4.15 USD), Adobe (-3.69 Prozent auf 224.78 USD) und Patterson-UTI Energy (-3.49 Prozent auf 11.60 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’909’277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.365 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13.76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch