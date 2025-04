Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start auf Höhenflug

Um 16:00 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 3.78 Prozent auf 18’967.92 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 3.25 Prozent auf 18’870.62 Punkte an der Kurstafel, nach 18’276.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18’804.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’998.13 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’753.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21’900.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17’471.47 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.57 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 9.72 Prozent auf 55.54 USD), Arm (+ 9.04 Prozent auf 109.64 USD), Warner Bros Discovery (+ 8.55 Prozent auf 8.63 USD), Old Dominion Freight Line (+ 8.50 Prozent auf 164.99 USD) und Atlassian (+ 8.26 Prozent auf 216.84 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-7.82 Prozent auf 49.25 USD), Baker Hughes (-1.90 Prozent auf 37.63 USD), eBay (-1.85 Prozent auf 65.81 USD), Electronic Arts (-1.62 Prozent auf 143.51 USD) und Exelon (-1.56 Prozent auf 46.63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’278’431 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.630 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.31 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

