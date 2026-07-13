Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.88 Prozent leichter bei 29’264.10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.19 Prozent auf 29’471.02 Punkte an der Kurstafel, nach 29’825.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 29’541.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’189.21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’635.95 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 25’383.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22’780.60 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.10 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intuit (+ 5.38 Prozent auf 289.76 USD), Thomson Reuters (+ 5.18 Prozent auf 94.29 USD), Diamondback Energy (+ 4.48 Prozent auf 191.60 USD), Workday (+ 4.26 Prozent auf 144.87 USD) und Automatic Data Processing (+ 3.77 Prozent auf 251.05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen AppLovin (-12.65 Prozent auf 442.85 USD), Sandisk (-12.63 Prozent auf 1’673.97 USD), Astera Labs (-12.33 Prozent auf 362.05 USD), Marvell Technology (-7.75 Prozent auf 217.53 USD) und Arm (-7.55 Prozent auf 298.99 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’962’560 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch