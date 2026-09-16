Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 28’945.06 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.595 Prozent fester bei 29’110.04 Punkten, nach 28’937.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’235.89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’753.29 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’046.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’968.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’274.25 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14.83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 9.59 Prozent auf 919.40 USD), Astera Labs (+ 6.59 Prozent auf 269.18 USD), Axon Enterprise (+ 5.96 Prozent auf 468.42 USD), SpaceX (+ 5.15 Prozent auf 150.88 USD) und Intel (+ 4.03 Prozent auf 101.05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Diamondback Energy (-8.03 Prozent auf 194.54 USD), Old Dominion Freight Line (-3.65 Prozent auf 174.36 USD), Paccar (-3.46 Prozent auf 118.22 USD), Intuit (-3.38 Prozent auf 318.13 USD) und NXP Semiconductors (-3.26 Prozent auf 218.98 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’214’892 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.402 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6.48 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch