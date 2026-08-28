Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.70 Prozent tiefer bei 29’433.43 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.323 Prozent auf 29’545.90 Punkte an der Kurstafel, nach 29’641.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’752.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29’383.92 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.16 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 27’763.13 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 30’223.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’703.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.77 Prozent aufwärts. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 5.76 Prozent auf 204.72 USD), Amazon (+ 3.97 Prozent auf 266.43 USD), Intuit (+ 2.89 Prozent auf 358.06 USD), Airbnb (+ 2.73 Prozent auf 189.43 USD) und Comcast (+ 2.46 Prozent auf 27.06 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil PayPal (-11.67 Prozent auf 46.86 EUR), Marvell Technology (-10.28 Prozent auf 216.62 USD), Lumentum (-6.39 Prozent auf 895.00 USD), Arm (-6.33 Prozent auf 239.05 USD) und Astera Labs (-4.81 Prozent auf 289.47 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’222’160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.356 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch