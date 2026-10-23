Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend

Der NASDAQ 100 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 28’957.53 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.383 Prozent leichter bei 28’847.82 Punkten in den Freitagshandel, nach 28’958.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’161.03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’825.72 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1.97 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30’470.29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28’454.81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’097.42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14.88 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 8.25 Prozent auf 257.57 USD), Palo Alto Networks (+ 7.22 Prozent auf 380.55 USD), Datadog A (+ 4.62 Prozent auf 269.65 USD), Diamondback Energy (+ 4.37 Prozent auf 205.75 USD) und Baker Hughes (+ 4.18 Prozent auf 55.86 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil T-Mobile US (-7.71 Prozent auf 146.54 USD), Old Dominion Freight Line (-3.79 Prozent auf 182.70 USD), DoorDash (-3.53 Prozent auf 179.38 USD), Booking (-3.27 Prozent auf 155.83 USD) und Intuit (-3.24 Prozent auf 343.39 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 24’179’528 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.771 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch